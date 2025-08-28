Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi

2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Buna göre memur ve memur emeklilerine 2026'nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027'nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2026 Ocak itibarıyla 1.000 TL seyyanen artış uygulanacak. Ancak maaşları asıl belirleyecek unsur, 2025 sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranı olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANLARI

Toplu sözleşmeye göre;

2026 ilk yarı: yüzde 11

2026 ikinci yarı: yüzde 7

2027 ilk yarı: yüzde 5

2027 ikinci yarı: yüzde 4

Ek olarak: 2026 Ocak'ta 1.000 TL seyyanen artış

ENFLASYON SENARYOSUNA GÖRE ZAM ORANLARI

Maaş artışlarının yönünü enflasyon farkı belirleyecek. Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde yapılacak zamları hesapladı. Erdursun, iki enflasyon senaryosu çıkardı.

- Enflasyon yüzde 24 olursa: Memur ve memur emeklilerine yüzde 11 toplu sözleşme + enflasyon farkıyla toplam yüzde 12,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 6,3 zam

-Enflasyon yüzde 30 olursa: Memur ve memur emeklileri: yüzde 11 toplu sözleşme + farkla toplam yüzde 18,4 zam + 1.000 TL seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12 zam

EN DÜŞÜK AYLIK HESABI

Bugün en düşük SSK–Bağ-Kur emekli maaşı 16.881 TL.

yüzde 24 enflasyon senaryosunda: yüzde 6,3 zam ile 17.945 TL

yüzde 30 enflasyon senaryosunda: yüzde12 zam ile 18.950 TL

Memur ve memur emeklileri ise hem toplu sözleşme hem seyyanen artışla daha yüksek iyileştirme görecek.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

2026 Ocak ayında asgari ücrete de yaklaşık yüzde 20 zam öngörülüyor. Bu nedenle sadece memur ve emekliler değil, tüm çalışan kesim için maaş artışları yeni yılın ekonomi gündemini belirleyecek.