Haberler

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısında alacağı zam oranı yayımlanan genelgeyle yüzde 18,60 olarak kesinleşti. Genelgede katsayılar belirlenirken, seyyanen zam beklentisinin de sona erdiği ifade edildi.

  • Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısındaki maaş artış oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi.
  • En düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 887 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 59 bin 896 TL'ye yükselecek.
  • Memur ve memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisi sona erdi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısına ilişkin maaş artışı yüzde 18,60 olarak kesinleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle katsayılar belirlenirken, seyyanen zam beklentisinin de sona erdiği bildirildi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş düzenlemesine ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı yüzde 18,60 olarak netleşti. Yayımlanan düzenleme, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra özel sektör çalışanları, bedelli askerlik yapacaklar ve sözleşmeli personeli de kapsadı.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ KAPANDI

Genelgede, yüzde 18,60'lık artışın kesinleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisinin resmen sona erdiği belirtildi.

KATSAYILAR BELLİ OLDU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca uygulanacak katsayılar da genelgeyle açıklandı. Buna göre;

  • Aylık katsayı: 1,387871
  • Taban aylık katsayısı: 22,722793
  • Yan ödeme katsayısı: 0,440141

Genelge kapsamında ayrıca, mevzuata göre vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının taban ve tavan ücretleri de yüzde 18,60 oranında artırıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA YENİ TABLO

Yapılan artışla birlikte en düşük memur emeklisi maaşının 26 bin 887 TL'ye, en düşük memur maaşının ise 59 bin 896 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Öte yandan memur ve memur emeklilerinin 14 günlük ücret farkının da ayrıca ödeneceği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Sarayda silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Bu telefonlara sahip olanlar dikkat! Kullanım ömrü sona eriyor
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

Maduro sözleri nedeniyle röportaj esnasında gözaltına alındı
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Gazze'ye asker gönderecekler mi? İlham Aliyev son sözünü söyledi

Aliyev, Gazze için son sözünü söyledi: Yer almayacağız
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti

Görüşmeler başlayacak! Gözünü yıldız orta sahaya dikti