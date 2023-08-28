Memur ve emekliye enflasyon farkıyla en az yüzde 44 zam bekleniyor! En düşük maaş 31 bin lirayı aşacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümetin 2024'te yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5 zam teklifi kabul görmese de, alt sınır kabul edilen bu rakama enflasyon farkının eklenmesiyle ocak zammı yüzde 44'ü bulacak. Böylece en düşük memur maaşı 31 bin 797 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 263 liraya çıkacak. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar zam konusunda anlaşma sağlayamadı. Hükümet 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara son olarak 2024'te yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5 zam teklif etti. Taraflar pazarlık masasında anlaşamazken zammı belirlemek için devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girdi. Hakem kurulu da hükümetle aynı teklifi yaparsa enflasyon farkı ile birlikte en düşük memur maaşı 31 bin lirayı aşacak.

YÜZDE 44 ZAM CEPTE

Memur zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hakem Kurulu'nun vereceği karar sonrası, ocak ayında enflasyon farkı da eklenerek zamlar hesaplanacak. Ocakta hükümetin önerdiği yüzde 15'lik zam teklifine enflasyon farkının eklenmesiyle bu rakam yüzde 40'lara kadar çıkacak. Enflasyon beklentilerine göre, memur maaş zammının Ocak 2024'te en kötü ihtimalle yüzde 44,42 seviyesinde olması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklama da bu oranı destekler nitelikte. Hükümetin son teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır. " demişti.

EN DÜŞÜK MAAŞ 31 BİN LİRAYI AŞACAK

Yüzde 44'lük zam hesaplamasına göre, temmuz ayında 22.017 liraya yükseltilen en düşük memur maaşı ocak ayında 31 bin 797 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 263 lira seviyelerine çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE BİR ARTIŞ DAHA YAŞANACAK

Kamu çalışanları ayrıca 1. derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesiyle bir gelir artışı daha yaşayacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle 30 yıllık memurun emekli aylığı maaş katsayısına göre 2.900 TL, emekli ikramiyesi ise 99 bin TL artacak. 30 yıl hizmeti bulunan bir şefin 12 bin 900 lira olan bir emekli aylığı 3600 ek gösterge sonrasında 15 bin 800 liraya yükselecek. İkramiyesi ise 436 bin liradan 535 bin liraya çıkacak.