Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

TÜİK'in kasım enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin 2025 Ocak ayında alacağı maaş artışı büyük oranda belirginleşti.

Temmuz–Kasım dönemini kapsayan beş aylık veriler sonucunda enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesiyle oran %17,56 seviyesine ulaştı. Kesin zam oranı ise aralık enflasyonu açıklandığında netleşecek.

ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışı her yıl:

Toplu sözleşme zammı

Enflasyon farkının toplamı esas alınarak belirleniyor.

Bu yılki beş aylık veriler, ocak zammının büyük bölümünü ortaya koymuş durumda. Aralık verisinin oranı çok sınırlı değiştirmesi bekleniyor.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE YENİ MAAŞLAR

Yüzde 17,56'lık artışa göre bazı meslek gruplarında beklenen yeni maaşlar şöyle hesaplandı:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 5 aylık enflasyona göre en az yüzde 11,21 zam almayı şimdiden garantiledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 11,21'lik artışla 18.773 TL seviyesine yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Kasım verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zammın da eklenmesiyle kümülatif zam oranı yüzde 17,56'ya çıktı.

SON VERİ ARALIKTA

Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında alacağı kesin zam tutarı, TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi ile netleşecek. Ancak mevcut tabloya göre ocakta kayda değer bir artışın kesinleştiği görülüyor.