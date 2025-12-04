Haberler

Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beş aylık enflasyon verileriyle memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak zammı büyük ölçüde netleşti. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı birleşince zam oranı yüzde 17,56 oldu. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla oran kesinleşecek ve birçok meslek grubunun maaşı yeni zamma göre artacak.

  • Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin 2025 Ocak ayı maaş artış oranı Temmuz-Kasım dönemi verilerine göre %17,56 olarak hesaplandı.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyona göre en az %11,21 zam garantiledi.
  • En düşük emekli maaşı %11,21 artışla 16.881 TL'den 18.773 TL'ye yükselecek.

TÜİK'in kasım enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin 2025 Ocak ayında alacağı maaş artışı büyük oranda belirginleşti.

Temmuz–Kasım dönemini kapsayan beş aylık veriler sonucunda enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesiyle oran %17,56 seviyesine ulaştı. Kesin zam oranı ise aralık enflasyonu açıklandığında netleşecek.

ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışı her yıl:

  • Toplu sözleşme zammı
  • Enflasyon farkının toplamı esas alınarak belirleniyor.

Bu yılki beş aylık veriler, ocak zammının büyük bölümünü ortaya koymuş durumda. Aralık verisinin oranı çok sınırlı değiştirmesi bekleniyor.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE YENİ MAAŞLAR

Yüzde 17,56'lık artışa göre bazı meslek gruplarında beklenen yeni maaşlar şöyle hesaplandı:

Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 5 aylık enflasyona göre en az yüzde 11,21 zam almayı şimdiden garantiledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 11,21'lik artışla 18.773 TL seviyesine yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Kasım verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zammın da eklenmesiyle kümülatif zam oranı yüzde 17,56'ya çıktı.

SON VERİ ARALIKTA

Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında alacağı kesin zam tutarı, TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi ile netleşecek. Ancak mevcut tabloya göre ocakta kayda değer bir artışın kesinleştiği görülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBio bio:

aga dalga geçiyor bizimle

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru

Gayrimenkul satışında patlama! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.