Zam oranı netleşiyor! Memur ve emeklilerin gözü TÜİK'in yarın açıklayacağı enflasyon rakamında
Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da netleşecek.
Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.
YARIN 6 AYLIK ENFLASYONU ORANI ORTAYA ÇIKACAK
TÜİK, yarın saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.
ZAMLI MAAŞLAR 8 TEMMUZ'DA ÖDENECEK
Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı. Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.