Haberler

Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklinin 5 aylık zam farkı da netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek, böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

5 AYLIK ZAM FARKI DA NETLEŞTİ

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.

5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu

Merakla beklenen enflasyon rakamları belli oldu! 48 ay sonra bir ilk
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Allah belanızı versin.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Akgül:

Memura ssk bağkurluya ayrı ayrı zam oranı olmaz. zam oranı herkese eşit olmalı. Almanya,da zam emekli olan herkese eşit yansır

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları92dqvndmcr:

kaşıkla verecek kepçeyle alacak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saniyelerle yarıştı! Pompacının refleksi faciayı önledi

Saniyelerle yarıştı! Pompacının refleksi faciayı önledi
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Kilolarca altını emanetten çalan memur yurt dışına kaçtı
8 bin 800 kilometreden Bursa'ya geliyor! Ölüm hariç her derde şifa

8 bin 800 kilometreden o ilimize geliyor! Ölüm hariç her derde şifa
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi

Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Saniyelerle yarıştı! Pompacının refleksi faciayı önledi

Saniyelerle yarıştı! Pompacının refleksi faciayı önledi
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Kilolarca altını emanetten çalan memur yurt dışına kaçtı
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti

80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Öcalan, 'Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi mi? Görüşmeye giden vekil konuştu

"Bahçeli'ye darbe yapılacak" dedi mi? Öcalan'la görüşen vekil açıkladı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Üşümezsoy: Bir anda göle atladım, timsahlar vardı

Üşümezsoy: Bir anda göle atladım, timsahlar vardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.