Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 1 Ağustos'ta başlayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, memur ve emekli maaşları ile sosyal haklara ilişkin detaylı taleplerini açıkladı. Kahveci, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7.500 TL telafi zammı yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

2026 VE 2027 İÇİN KAPSAMLI ZAM TALEBİ

Kahveci'nin açıkladığı maaş artışı beklentileri şöyle:

2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 30, ikinci 6 ayı için yüzde 20 zam talebi,

Ayrıca Ocak 2026 zammına ek yüzde 10 refah payı,

2027 yılı için ise Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 20 artı yüzde 10 zam, Ocak ayı zammına yine yüzde 10 refah payı talebi,

Enflasyon farkının ise, TÜFE'nin oransal artışı aştığı aydan itibaren ödenmesi isteniyor.

Buna göre Türkiye Kamu-Sen, 2026 için en düşük dereceli memur maaşında refah payı dahil yüzde 92,3, ortalama memur maaşında ise yüzde 88,6 oranında artış talep ediyor. 2027 için ise tüm maaşlara refah payı dahil yüzde 45,2 zam istiyor.

EK TALEPLERİ: KİRA YARDIMI, 3600 EK GÖSTERGE, VERGİ İNDİRİMİ

Önder Kahveci'nin açıkladığı diğer önemli talepler arasında şunlar yer aldı:

Kira yardımı: Lojmandan faydalanmayan kamu çalışanlarına aylık 20 bin TL kira desteği,

Lojmandan faydalanmayan kamu çalışanlarına aylık 20 bin TL kira desteği, Büyükşehir tazminatı: Büyükşehirlerde görev yapan memurlara aylık 6 bin TL ek ödeme,

Büyükşehirlerde görev yapan memurlara aylık 6 bin TL ek ödeme, Ek gösterge: 1. dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge hakkı,

1. dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge hakkı, Gelir vergisi: Kamu çalışanlarının gelir vergisi oranının yüzde 15'te sabitlenmesi,

çalışanlarının gelir vergisi oranının yüzde 15'te sabitlenmesi, Bayram ikramiyesi: Tüm kamu görevlilerine yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesi,

Tüm kamu görevlilerine yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesi, Ek ödeme düzenlemesi: 2023'te verilen ilave ödemenin emeklilere de yansıtılması.

MAAŞLARDA HEDEF RAKAMLAR

Bu taleplerin karşılanması halinde Kahveci'ye göre:

En düşük memur maaşı, 2026 sonunda 84.704 TL'ye, 2027 sonunda ise 122.991 TL'ye çıkacak.

Ortalama memur maaşı ise 2026'da 101.060 TL, 2027'de 146.740 TL olacak.

"GREV HAKKI İLE GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME" VURGUSU

Kahveci ayrıca, kamu çalışanlarının haklarının genişletilmesi ve ILO normlarına uygun bir toplu sözleşme sistemi kurulması gerektiğini vurgulayarak, grev ve siyasete katılma hakkı içeren, katılımcı ve etkili bir sendikal sistemin önemine dikkat çekti.