Memur ve emekli zammında hesap değişti: Büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz

SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli maaşlarına 2026/Ocak ayında yapılacak zamma ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, enflasyon oranlarına göre %16–18 arası maaş artışının ve 1.000 TL taban artışının kesinleştiğini, ancak seyyanen zam beklentisi için "inkisar-ı hayal yaşanabilir" uyarısında bulundu.

MAAŞLAR ENFLASYONUN PENÇESİNDE

SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2026/Ocak zammı hakkında dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Karakaş, tüm sabit gelirli vatandaşlar gibi memur ve emeklilerin de yıllardır "enflasyon canavarının pençesinde eridiğini" belirtti. Mevcut memur emeklilerinin maaşlarının hâlâ Emekli Sandığı Kanunu'na göre hesaplandığını hatırlatan Karakaş, 2008 sonrası SGK sistemine girenlerin 2033 yılına kadar emekli olamayacağını vurguladı. Bu nedenle analizini sadece mevcut emekliler üzerinden yaptığını belirtti.

ENFLASYON VERİLERİ ZAM ORANINI BELİRLEYECEK

Karakaş, yaptığı hesaplamalarda Eylül 2025 itibarıyla TÜFE'deki artışın %3,23 olduğunu ifade etti. Temmuz ve ağustos aylarında %4,14 olarak gerçekleşen kümülatif enflasyonun, Eylül verisiyle birlikte %7,5 seviyesine yükseldiğini kaydetti. Memur maaşlarında %13,64 oranında güncelleme ve 1.000 TL taban artışının garanti olduğunu belirten Karakaş, yıl sonu itibarıyla %16,5 ila %18,5 arasında bir maaş artışı beklediğini açıkladı.

"SEYYANEN ZAM BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK"

Ankara kulislerinden edindiği bilgilere de yer veren Karakaş, hükümetin seyyanen zam konusunda "çok katı bir tutum" içinde olduğunu belirterek "2026/Ocak ayında seyyanen zam bekleyenler yine inkisar-ı hayale uğrayacak. Refah payı için ise şimdilik erken" ifadelerine yer verdi.

Karakaş, hükümetin yıl sonu için %28,5 enflasyon hedefi koyduğunu, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise bu oranın %29,86 olarak öngörüldüğünü hatırlatarak "%29,999 bile olsa yeter ki %30'un üzerine çıkmasın. Bu oran dezenflasyon sürecinde psikolojik bir eşiktir" dedi.

"KAMU ZAMLARI ERTELENEBİLİR"

Hükümetin enflasyonla mücadelede "titiz bir döneme" girdiğini belirterek, bazı kamu zamlarının yıl sonuna kadar ertelenebileceğini de belirterek "Hükümetin hedefi, yıl sonuna kadar %30'un altında bir enflasyon oranı yakalamak. Bu süreçte refah payı gibi unsurlar daha sonra netleşebilir" şeklinde konuştu.