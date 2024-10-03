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Memur ve emekli zamları netleşiyor

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Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarındaki artış için kritik olan 3 aylık enflasyon farkına odaklanıldı. Peki, bu 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 yılı için memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne şekilde belirlenecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDAKİ 3 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor. Memur ve emekliler, maaş zammını yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkıyla alıyor.

AYLIK ENFLASYON ORANLARI

Temmuz ayı için %3,32, ağustos için %2,47 ve eylül için %2,97. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden %8,92'lik bir zam farkı elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için ise %0,99'luk bir ek enflasyon oluşması gerekiyor. Bu artış, 2025 Ocak ayında maaşlara yansıyacak ve her ay açıklanan enflasyon oranları birikimli olarak hesaplanacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı da alıyorlar. Eylül sonu itibarıyla, bu fark %8,92'yi aşmış durumda. Ocak 2025'te memurlar, %15'lik bir toplu sözleşme zammı da alacak. Ancak net rakam, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.

Memur ve emekli zamları netleşiyor
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Enflasyon farkı Emekli Zammı Ekonomi Finans Eylül Memur Yaşam Zam

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Yorumlar (1)

Dvran 25:

üçün birini alırız her zamanki gibi

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