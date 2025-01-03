Memur ve emekli refah payı alacak mı?
2025 yılı memur ve emekli maaşlarına ilişkin en çok merak edilen konulardan biri zam oranı diğeri de refah payı. Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, 2025 yılı memur ve emekli maaşlarına yapılması muhtemel refah payını Haberler.com'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'ya değerlendirdi. Uzman isim, bütçe oluşturulması durumunda tüm emekli ve memurlara refah payı verilmesi gerektiğini belirtti.
Aralık ayı enflasyon rakamınınaçıklanmasının ardından bu kez gözler memur ve emekli maaşlarına 2025 yılı için yapılması muhtemel refah payına çevrildi.Yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca memur ve emeklinin gözünü çevirdiği refah payını uzman isme sorduk.
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yazıcı'nın "Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusunu yönelttiği Prof. Dr. Pehlivanoğlu, bütçeyi işaret etti. Refah payının memur ve emekliler için gerekli olduğunu belirten uzman isim konuşmasına şöyle devam etti:
Refah payı çalışanların enflasyon oranına göre zam almalarına rağmen kurdaki artışın, fiyatlardaki, enflasyondaki artışın dalgalanmasından dolayı mağduriyet yaşayan çalışanlara bu mağduriyetin giderilmesi adına verilen ek bir ödeme. Çalışanlara ekonomik büyümeden daha fazla pay verilmesi anlamına gelir. Yeterli kaynak sağlandığı taktirde elbette olması lazım. Refah payı tüm emekli ve memurlara yapılması lazım.