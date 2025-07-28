Memur-Sen'den Taban Aylığa Zam ve İkramiye Talepleri

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Memur-Sen, 2026 yılının ilk 6 ayı için 10 bin TL taban aylık zam ve yüzde 10 refah payı talep etti. İkinci 6 ay için ise yüzde 20 oransal artış istedi. Ayrıca, dini bayramlarda memurlara 23 bin 400 TL ikramiye verilmesi istendi.

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talep etti. İkinci 6 ayında ise yüzde 20 oransal artış istendi.

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, memurlara dini bayramlarda 23 bin 400 TL ikramiye verilmesini talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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