Memur-Sen'den Taban Aylığa Zam ve İkramiye Talepleri

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talep etti. İkinci 6 ayında ise yüzde 20 oransal artış istendi.

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, memurlara dini bayramlarda 23 bin 400 TL ikramiye verilmesini talep etti.