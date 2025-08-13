Memur Sen'den Hükümetin Teklifine Sert Tepki

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ilk teklifin Memur Sen'in teklifinden çok uzak ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Miran, "Hükümetin sunduğu teklif 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memur açısından reel bir iyileştirme sağlamayacak" diye konuştu.

Türkiye'deki 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren zam pazarlığında hükümetin sunduğu ilk teklif, sendikalar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin her iki yarısı için ise yüzde 4 zam şeklindeki teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Miran, "Hükümetin sunduğu ilk teklif sendika olarak sunduğumuz tekliften çok uzak ve kabul edilemez" dedi.

"Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez"

Başkan Miran, mevcut ekonomik şartlar, yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında bu oranların memur ve emekli memur maaşlarında reel bir iyileşme sağlamayacağını vurguladı. Miran, "Memur Sen olarak 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, İlk 6 ay yüzde 25 zam + 10 bin TL taban aylık, ikinci 6 ay yüzde 20 zam (toplam yüzde 88), 2027 yılı için ilk 6 ay yüzde 20 zam + 7 bin 500 TL taban aylık, ikinci 6 ay için ise yüzde 15 zam talep etmiştik. Hükümetin açıkladığı ilk rakamlara bakıldığında biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez" dedi.

"Kaybedecek 2 yıl daha yok"

7. Dönem Toplu Sözleşmedeki kayıpların telafisini 8. Dönem Toplu Sözleşmede beklerken umduklarını bulamadıklarını belirten Başkan Miran, memurun, emeklinin sorunlarını çözen, beklentilerini karşılayan, refah payı içeren, kamuda farklı statüde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret adaletini gözeten, Cumhurbaşkanının koyduğu kriteri gözeten bir teklif beklediklerini dile getirdi. - ANTALYA