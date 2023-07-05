Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17.55 oldu. Bunun ardından memur maaşlarına yüzde 17.55 üzerine 8 bin TL seyyanen zam yapılacağı açıklandı. Bu noktada memurların yeni maaş tablosu da şekillendi. İşte tüm detaylar.

İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memura yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak memurlara yüzde 17.55 oranında zam yapılacağı kesinleşti. Hemen ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında; yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi. Zam oranı netleşince memurların yeni maaş tabloları da yeniden şekillendi.

KALEM KALEM TÜM MAAŞLAR

Son verilere göre Temmuz-Aralık döneminde zamlı maaşlara enflasyon farkı üzerine seyyanen zam eklendi. En düşük genel müdür maaşı zamla birlikte 53.630 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu şube müdürleri ise en düşük 32.295 lira alacak. Öğretmenler en düşük, 26.837 lira, kaymakamlar 50.214 lira, başkomiserler 32.237 lira, polis memurları 29.084 lira, uzman doktorlar 36.887 lira, hemşireler 26.152 TL alacak.

İşte zam oranının netleşmesiyle yeni maaş tablosu: