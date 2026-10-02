Meloni AB'den bütçe esnekliği istedi, Brüksel'den sıcak bakılmayan yanıt geldi

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, küresel çapta artan enerji fiyatlarının enflasyona etkisi sebebiyle Avrupa Birliğinin (AB) bütçe kurallarında daha fazla esneklik sağlanmasını isterken, AB'den "üye ülkelere zaten daha fazla esnekliğin tanındığı" yanıtı geldi.

Başbakan Meloni, dün Ulusal Zanaatkarlar ve Girişimciler Konfederasyonunun (CNA) 80. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek, "Hükümetin kararlarına değil, mevcut duruma bağlı olan bu mali hesaplardaki tam değişikliği göz ardı edemeyiz. Bunun dikkate alınmasını rica ediyoruz." dedi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Meloni mektubunda, Avrupa'da artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Avrupa mali çerçevesi kapsamında net harcamalar için üzerinde mutabık kalınan harcama yolları, ekonominin aşağı yönlü önemli risklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, kısıtlayıcı tedbirlere başvurmadan aileler ve işletmeler üzerindeki etkiyi hafifletmek için sınırlı bir alan bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Meloni'nin mektubuyla ilgili soruyu yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho ise "üye ülkelere halihazırda ek esneklik tanınmış olduğunu" ifade ederek, Brüksel'in, İtalya'nın bu talebine sıcak bakmadığı sinyalini verdi.

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin ise hükümetin enerji güvenliği için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 0,6'sı, savunma için ise yüzde 0,9'u oranında azami esneklik payı talep edeceğini söylediği basına yansıdı.

Kaynak: AA