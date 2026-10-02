Haberler

Meloni AB'den bütçe esnekliği istedi, Brüksel'den sıcak bakılmayan yanıt geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, artan enerji fiyatlarının enflasyona etkisi nedeniyle AB bütçe kurallarında esneklik talep etti. AB Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, üye ülkelere zaten ek esneklik tanındığını belirterek talebe sıcak bakılmadığı sinyalini verdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, küresel çapta artan enerji fiyatlarının enflasyona etkisi sebebiyle Avrupa Birliğinin (AB) bütçe kurallarında daha fazla esneklik sağlanmasını isterken, AB'den "üye ülkelere zaten daha fazla esnekliğin tanındığı" yanıtı geldi.

Başbakan Meloni, dün Ulusal Zanaatkarlar ve Girişimciler Konfederasyonunun (CNA) 80. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek, "Hükümetin kararlarına değil, mevcut duruma bağlı olan bu mali hesaplardaki tam değişikliği göz ardı edemeyiz. Bunun dikkate alınmasını rica ediyoruz." dedi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Meloni mektubunda, Avrupa'da artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Avrupa mali çerçevesi kapsamında net harcamalar için üzerinde mutabık kalınan harcama yolları, ekonominin aşağı yönlü önemli risklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, kısıtlayıcı tedbirlere başvurmadan aileler ve işletmeler üzerindeki etkiyi hafifletmek için sınırlı bir alan bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Meloni'nin mektubuyla ilgili soruyu yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho ise "üye ülkelere halihazırda ek esneklik tanınmış olduğunu" ifade ederek, Brüksel'in, İtalya'nın bu talebine sıcak bakmadığı sinyalini verdi.

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin ise hükümetin enerji güvenliği için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 0,6'sı, savunma için ise yüzde 0,9'u oranında azami esneklik payı talep edeceğini söylediği basına yansıdı.

Kaynak: AA
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı

Gözaltındaki bakan yardımcısının damadı için karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı

Ronaldo'suz ilk maçlarına çıktılar! İşte sonuç
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

Gemi yola çıktı, içinde 10 bin ek asker var
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi

İşte son düdüğü çaldıktan sonra gözaltına alınan hakemin ifadesi
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi