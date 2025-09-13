Meliha Ercan Vakfı, Kız Üniversite Öğrencilerine Aylık 7 Bin Lira Burs Verecek

Q Yatırım Holding'e bağlı Meliha Ercan Vakfı, 2025-2026 akademik yılında kız üniversite öğrencilerine verilecek burs tutarını aylık 7 bin lira olarak belirledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kız öğrencilerin başvurabileceği burs programı, Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan'ın merhum ablası Meliha Ercan'ın adını gelecek nesillere taşırken eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve kadınların toplumsal hayata katılımını artırmayı amaçlıyor.

Başvurular 30 Eylül'e kadar vakfın resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek.

Meliha Ercan Vakfı Burs Programı, yalnızca maddi destek sağlamakla sınırlı kalmayıp, bursiyerlerin mesleki yetkinliklerini, özgüvenlerini, sosyal gelişimlerini ve toplumsal farkındalıklarını artırmaya dönük çok yönlü bir gelişim modeli sunuyor. Bu sayede öğrenciler, finansal desteğin yanı sıra akademik, kişisel ve sosyal alanlarda da kapsamlı bir şekilde destekleniyor.

Ercan ailesinin önceki dönemlerde yürüttüğü eğitim destekleriyle birlikte, bugüne kadar 2 bine yakın öğrenciye burs imkanı sunan ve toplamda yaklaşık 30 milyon lira destek sağlayan Meliha Ercan Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğini toplumsal kalkınmanın en önemli anahtarlarından biri olarak görüyor.

Vakıf yalnızca burs programıyla değil, aynı zamanda gençlik çalışmaları, gönüllülük projeleri ve topluma kazandırdığı kalıcı eserlerle de etki alanını her geçen yıl genişletiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meliha Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu, burs programına ilişkin yaptığı açıklamada, genç kadınların eğitim hayatlarında yanlarında olmanın ve onların hayallerine ulaşmalarına destek vermenin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Verilecek bursla öğrencilerin akademik başarılarını desteklemeyi hedeflediklerini vurgulayan Batu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, eğitim hayatları devam ederken kişisel ve sosyal gelişimlerini de desteklemenin sadece bireylerin değil, toplumun da dönüşümüne katkı sağladığına inanıyoruz. Çünkü eğitimle güçlenen her kadın, özgüveni yüksek, üretken ve ilham verici bir geleceğin temelini atar. Onların yanında olmak, eşitlikçi, adil ve daha güçlü bir toplum için yapılacak en anlamlı yatırımlardan biridir."