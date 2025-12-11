Meksika, Çin'den gelenler dahil yüzlerce kalem ürüne yüzde 50'ye varan ek vergi getiriyor

MEXICO Meksika, Çin dahil serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden gelen yüzlerce ürüne yüzde 50'ye varan ek gümrük vergisi artışlarını onayladı.

Hükümetin sunduğu teklif, Temsilciler Meclisinin onaylamasının ardından Senato'da oylanmaya sunuldu.

Oylamada teklif, 76 "evet", 5 "hayır" oyuyla kabul edilirken 35 milletvekili çekimser oy kullandı.

Bu kapsamda, ocaktan itibaren tekstil, ayakkabı, beyaz eşya, otomobil ve yedek parça gibi 1400'den fazla ürüne yüzde 50'ye varan ek gümrük vergileri uygulanacak.

Meksika ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan Tayland, Hindistan ve Endonezya gibi çok sayıda ülke bu vergilerden etkilenecek.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, vergi artışlarının "yerli üretimi desteklemek için gerekli" olduğunu belirtti.

Vergi paketi, Meksika'nın ABD ile yürüttüğü ticaret görüşmeler sürerken kabul edildi. ABD Başkanı Donald Trump, en son, aralarındaki anlaşma dolayısıyla su akışını serbest bırakması halinde Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 5 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

ABD, Meksika'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.