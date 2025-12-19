TÖSHİD Nane ile devam

TÜRKİYE Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin (TÖSHİD), olağan genel kurul toplantısı sonrası Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, bir kez daha başkanlığı görevine seçildi.

TÖSHİD'in Mehmet T. Nane'nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mete Erna (Başkan Yardımcısı-TAV), Hacı Say (Başkan Yardımcısı- Freebird), Tuncay Eminoğlu (Genel Sekreter-Sunexpress), Şükrü Can (Muhasip Üye-Southwind), Ali Sedat Özkazanç (Üye-MNG) ve Kerem Sarp (Üye-AJet) oluşuyor. TÖSHİD Başkanı Mehmet T. Nane, genel kurulun ardından yaptığı değerlendirmede, "Bir kez daha bu önemli göreve seçilmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyor, tüm üyelerimize en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Değişimin hızlandığı bu dönemde, TÖSHİD çatısı altında, sektörümüzün ortak geleceği için sorumluluk almaya ve birlikte üretmeye devam edeceğiz" dedi.