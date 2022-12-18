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Ekonominin başına mı geçiyor? Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte katılan isim büyük ses getirdi

Ekonomi Haberleri

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte katılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kulisleri hareketlendirdi. Şimşek'in açılış töreninde görülmesi "Ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış yapıldı. Törene katılanlar arasında yer alan bir isim ise dikkat çekiciydi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüntülenmesi, "Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarını da beraberinde getirdi. Şimşek'in AK Parti'nin etkinliklerinde görüntü vermemesi, partiden ayrıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçiyor? Açılış törenindeki görüntü ses getirdi

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sık sık vurgu yapan Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılar tarafından güven veren bir isim olarak görülüyor.

Şimşek, AK Parti listelerinden Gaziantep ve Batman'dan seçilerek Meclis'e girmiş ve 2007-2018 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek Ekonomi Haberler

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