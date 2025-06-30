Mega Metal, Kredi Notunu Korudu

Mega Metal, Kredi Notunu Korudu
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Süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal, JCR Eurasia Rating tarafından yapılan 2025 yılı değerlendirmesinde Uzun Vadeli Kredi Notu'nu 'AA- (tr)' ve Uluslararası Kredi Notu'nu 'BB' olarak korudu. Şirket, sürdürülebilir gelir yapısı ve sağlam likidite yönetimi ile dikkat çekti.

Süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal, JCR Eurasia Rating tarafından yapılan 2025 yılı dönemsel değerlendirmesinde, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu "AA- (tr)", Uzun Vadeli Uluslararası Kredi Notu'nu "BB" olarak korudu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, JCR tarafından yapılan analizde, şirketin sürdürülebilir gelir yapısı, kuvvetli döviz bazlı nakit akışı ve sağlam likidite yönetimi dikkati çekti.

Mega Metal'in yüksek kapasite kullanımı, ürün portföyündeki çeşitlilik ve sektördeki farklılaşma kabiliyetiyle kurumsal yönetim ilkelerine gösterdiği uyum da notun belirlenmesinde etkili oldu.

Uluslararası nota ilişkin BB seviyesi, Mega Metal'in bu alanda değerlendirilen yüksek profilli şirketlerle aynı kategoride yer aldığını ortaya koydu.

Finansal gücünü koruyan şirket, 2024 boyunca sergilediği performansıyla İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı İSO 500 listesinde 15 sıra yükselerek 114. oldu.

Şirket bu dönemde hem Kayseri'deki üretim üssünde hayata geçirdiği yeni makine yatırımlarıyla üretim kapasitesini yüzde 50 artırmaya hazırlanırken, aynı zamanda Güney Karolina'da inşa ettiği 34 milyon dolarlık yeni tesis yatırımıyla Amerika kıtasında üretim yapan Türk şirketleri arasında yer aldı.

Mega Metal, yeni yatırımları yetkin insan kaynağına yönelik projeleri ve çevreci üretim vizyonuyla geleceğin değer yaratan sanayi şirketleri arasında yer alma hedefini sürdürdü.

"Kredi notunu korumamız geleceğe dair kararlılığımızın bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, finansal disiplini, uzun vadeli büyüme hedefleriyle birlikte ele aldıklarını belirtti.

Turgut, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi odaklarına alırken, ihracat güçleriyle de Türkiye'nin sanayisine küresel ölçekte katkı sunmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "ABD'deki yatırımımız ve kapasite artışlarımız, finansal disiplinimizle birleştiğinde JCR'nin yüksek kredi notunu korumamız tesadüf değil, geleceğe dair kararlılığımızın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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