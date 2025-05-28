Mega Metal, İSO 500 Listesinde 15 Basamak Yükseldi

Mega Metal, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) " Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 (İSO 500)" listesinde 15 basamak yükselerek, 114. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSO, Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği İSO 500 listesi açıkladı.

Yıllık 48 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olan şirket, listede, bu yıl 15 basamak yükselerek 114. sıraya yerleşti.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki depoları ve ofisleriyle müşterilerine lojistik avantaj sunan şirket, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Küresel büyüme vizyonu doğrultusunda yeni pazarlara açılmayı sürdüren şirket, ABD'deki ilk üretim tesisini Güney Karolina eyaletinin Fairfield County bölgesinde kurma kararı aldı. Ridgeway kasabasında 34 milyon dolarlık yatırımla faaliyete başlayacak tesis, yıllık 55 milyon poundluk üretim kapasitesine sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi odaklarına aldıklarını belirterek, ihracat gücüyle Türkiye'nin sanayisine ve küresel rekabetçiliğine katkı sunmaya devam ettiklerini aktardı.

ABD'deki üretim tesisin yalnızca bir yatırım olmadığını vurgulayan Turgut, "Tesis, aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve üretim kalitesinin dünya pazarlarında daha güçlü temsil edilmesidir. Bu adımı, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretimle dünya sahnesinde daha etkin rol alması vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.