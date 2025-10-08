Haberler

Mega Metal, Erdinç Gök'ü Mali İşler Direktörü (CFO) Olarak Atadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal, finans alanında 20 yıllık deneyime sahip Erdinç Gök'ü CFO olarak atadı. Gök, şirketin küresel büyüme hedefleri doğrultusunda finansal sürdürülebilirlik ve uluslararası yatırım yönetimi konularında liderlik edecek.

Mega Metal, finans ve kurumsal yönetim alanında 20 yıla yakın deneyime sahip Erdinç Gök'ü Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

CFO pozisyonuna getirilen Gök, şirketin küresel büyüme hedefleri doğrultusunda finansal sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve uluslararası yatırım yönetimi alanlarında stratejik önceliklerine liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun Gök, Koç Üniversitesi Finans Yüksek Lisans Programı'nı ve Londra'daki University of the West of Scotland'da MBA derecesini tamamladı.

Profesyonel kariyerine finans sektöründe başlayan Gök, uluslararası denetim ve danışmanlık alanlarında görev aldıktan sonra çeşitli sanayi ve yatırım gruplarında bütçe, raporlama, kurumsal finansman, proje finansmanı, nakit ve risk yönetimi gibi alanlarda yöneticilik ve direktörlük pozisyonlarında bulundu. Son olarak, yurt dışında faaliyet gösteren çok uluslu bir yatırım ofisinde CFO olarak görev yapan Gök, finansal strateji geliştirme, bütçe ve raporlama yönetimi, likidite planlamasıyla vergi ve yasal yapılandırma konularında sorumluluk üstlendi. Gök'ün "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" (SMMM) ruhsatı da bulunuyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
Bülent Ersoy'dan sahnede şaşırtan küfür

Bülent Ersoy'dan sahnede ağza alınmayacak ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.