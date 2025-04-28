Mediobanca, Banca Generali'yi 6,3 Milyar Euro'ya Satın Almayı Planlıyor

İtalya'da yatırım bankası Mediobanca SpA'nın, sigorta şirketi Assicurazioni Generali SpA'nın varlık yönetimi birimi Banca Generali'yi satın almak için 6,3 milyar avroluk teklifte bulunduğu bildirildi.

Mediobanca'dan yapılan açıklamada, satın almadaki hedefin, Banca Generali'yi Mediobanca'nın varlık yönetimi bölümüne entegre etmek olduğu belirtildi.

İtalyan sanayisine kredi veren yatırım bankası olarak bilinen Mediobanca da şu anda yerli rakibi Monte dei Paschi di Siena'nın (MPS) devralma teklifiyle karşı karşıya bulunuyor.