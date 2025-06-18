Medicana Sağlık Grubu'ndan Bosna Hersek'e Yeni Hastane Yatırımı

Medicana Sağlık Grubu'nun yeni yatırımı Medicana Saraybosna Hastanesi hizmete açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medicana Sağlık Grubu bünyesindeki 1200'ü aşkın hekim ve uzman sağlık profesyoneli, bilimsel birikim ve akademik çalışmalarını Medicana Saraybosna Hastanesi'nin gelişimine entegre ederek, bölgedeki sağlık hizmetlerine nitelikli katkı sağlayacak.

Hastane, beyin cerrahisi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, dermatoloji, ağız ve diş sağlığı, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi ve benzeri birçok bölümü bünyesinde barındırarak birçok farklı branşta hizmet verecek.

Ayrıca hastane, her türlü cerrahi müdahaleye uygun ameliyathaneleri, genel, koroner ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri, hasta ve hasta yakınları düşünülerek tasarlanan onkoloji servisiyle bölgede kesintisiz sağlık hizmeti sağlayacak.

Hastanede yakında açılması planlanan girişimsel radyoloji ve onkoloji bölümleri de halkın hizmetine sunulacak. Teşhis ve tedavide kararların konsey tarafından alındığı merkezde, kapsamlı kanser tedavisi hizmeti verilecek.

"PET-CT" ve modern kanser tedavisinde kullanılan "LINAC cihazları" ile Medicana Saraybosna Hastanesi, Bosna Hersek ve çevresinde onkoloji hastalarına da hizmet sunacak.

"Amacımız sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirmektir"

Hastanenin hizmete alımına ilişkin düzenlenen basın toplantısı, Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Berk Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, Medicana Saraybosna Hastanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Ziyade, Prof. Dr. Zuvdija Kandic, Op. Dr. Adis Kandic, medya temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada basın toplantısındaki konuşmalarına yer verilen Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana'nın sağlık alanında Türkiye'de ve uluslararası düzeyde hizmet sunan köklü ve güçlü bir sağlık grubu olduğunu belirtti.

Bozkurt, yıllara dayanan sağlık deneyimlerini ülke sınırlarının ötesine taşımanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Medicana Winchester, İngiltere'de açılan ilk Türk hastanesi olarak sağlık tarihinde önemli bir yer edindi ve genel hastane yapısıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bunun yanı sıra farklı ülkelerde faaliyette olan sağlık ofislerimizle de uluslararası hizmet ağımızı genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımlarının yanı sıra diğer büyük yurt dışı yatırımlarından birini de Bosna Hersek'te gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

"Medicana Saraybosna Hastanesi, yalnızca grubumuz için değil, bölge halkı, sağlık sektörü ve Türkiye ile Bosna Hersek ilişkileri açısından da son derece stratejik ve anlamlı bir adımdır. Amacımız hasta odaklı yaklaşımımız, ileri tıp teknolojilerimiz ve multidisipliner hizmet anlayışımızla Bosna Hersek'te modern ve erişilebilir sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirmektir."

"Tecrübemizi, ülke sınırlarımızın ötesine taşımayı bir görev biliyoruz"

Bozkurt, sağlık hizmetlerinin, Medicana'nın her zaman en değerli yatırımlarından biri olduğunun altını çizerek, "Bugün de Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir köprü kurarak, Balkanlara Medicana'nın geleneğini sunmak için burada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Medicana olarak, yalnızca Türkiye'ye değil, global ölçekte de sağlık sektörüne katkı sağlamaktan onur duyduklarını aktaran Bozkurt, şu değerlendirmede bulundu:

"Medicana Saraybosna Hastanesi, Bosna Hersek'te bir zincir hastane olarak hizmet veren ilk sağlık kuruluş olma özelliğini taşıyor. Güçlü akademik kadromuz ve son teknoloji tıbbi altyapımızla sadece bugünün değil, bölgenin sağlık alanındaki geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Biz, Medicana geleneğini, Türkiye'de sağlık alanında ulaştığımız başarılarımızı ve tecrübemizi, ülke sınırlarımızın ötesine taşımayı bir görev biliyoruz."