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Medical Point Hastaneler Grubu'ndan 1 Mayıs Mesajı

Medical Point Hastaneler Grubu'ndan 1 Mayıs Mesajı
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Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, sağlık çalışanlarının önemine vurgu yaparak herkesin bu anlamlı günü kutlaması gerektiğini belirtti.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hastaneden yapılan açıklamada mesajına yer verilen Kubba, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Özellikle sağlık alanında görev yapan çalışanların önemine işaret eden Kubba, emeğin insan hayatını şekillendirdiğini, kalkınma ve gelişmenin temel taşı olduğunu belirtti.

Kubba, "Bizler de kurum olarak, çalışanlarımızın emeğine ve alın terine daima saygı duyuyor, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı en önemli önceliğimiz kabul ediyoruz. 1 Mayıs, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikte üretmenin değerini hatırlatan anlamlı bir gündür. Bu vesileyle, alın teriyle hayatımıza değer katan tüm emekçileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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