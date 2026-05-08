MediaMarkt Türkiye'nin müzik grubu "Tech Cares"e jüri özel ödülü

MediaMarkt Türkiye çalışanlarının kurduğu müzik grubu Tech Cares, 'Müzik de Yaparım Kariyer de' yarışmasında Sosyal Müzik 10. Yıl Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Grubun performansı jüri tarafından takdir edildi.

MediaMarkt Türkiye çalışanlarının kurduğu müzik grubu Tech Cares, Sosyal Müzik tarafından düzenlenen kurumlararası müzik yarışması "Müzik de Yaparım Kariyer de" kapsamında Sosyal Müzik 10. Yıl Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının profesyonellerini sahnede bir araya getiren organizasyonda bu yıl 10 şirket yer aldı.

Şirket bünyesinde 2025 yılında kurulan müzik grubu Tech Cares, etkinlikte sahneye çıktı. Deniz Arcak, Akın Eldes, Burak Gürpınar ve Eren Tokgöz'den oluşan jüri, grubun performansını "Sosyal Müzik 10. Yıl Jüri Özel Ödülü"ne layık gördü.

MediaMarkt Türkiye'nin çeşitliliği ve çalışan bağlılığını destekleyen vizyonunun bir parçası olarak hayata geçen Tech Cares, söz konusu ödülle teknoloji ve perakende gibi tempolu bir sektörde sanat ve müziğin motive edici etkisini ortaya koydu.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
