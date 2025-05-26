MediaMarkt Türkiye, Kulaklık Satışlarındaki Rekor Artışı Açıkladı

MediaMarkt Türkiye, Kulaklık Satışlarındaki Rekor Artışı Açıkladı
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MediaMarkt Türkiye, kulaklık satışlarının son bir yılda 8 kat arttığını duyurdu. Yüksek kaliteli ses deneyimi ve sesli içerik tüketiminin artışı, kulaklıkları çok yönlü bir aksesuar haline getirdi.

MediaMarkt Türkiye, kulaklık satışlarına ilişkin eğilimleri açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müzik dinlemenin yanı sıra sesli içerik tüketiminin de artması, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan kulaklıklara olan talebi artırdı. Podcast ve sesli kitap gibi platformların günlük yaşamda daha fazla yer edinmesi, kulaklıkları çok yönlü birer aksesuar haline getirdi.

MediaMarkt Türkiye verilerine göre, son bir yılda kulak içi kulaklık satışları rekor düzeyde 8 kat artış gösterdi. Şirketin tüketici davranışları analizine göre, kulaklık da cep telefonu gibi kullanıcıların kişisel tarzını yansıtan bir aksesuar olarak ilgi görüyor ve kulaklık seçiminde ses deneyimini iyileştiren teknolojik özellikler büyük rol oynuyor.

Kablosuz bağlantı özelliği, kullanım rahatlığı ve işlevselliği nedeniyle kulak içi modeller daha fazla tercih edilirken, hafiflik ve ergonomi de kullanıcıların satın alma kararlarında etkili oldu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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