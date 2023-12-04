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MediaMarkt Startup Challenge'de 10 girişim belirlendi

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Türkiye'den başlayıp dünyanın farklı ülkelerine açılan girişimcilik yarışması MediaMarkt Startup Challenge'de perakende sektörünün geleceğine yön vermeyi hedefleyen 10 girişim belirlendi. Kazananlar yarın düzenlenecek Challenge Day etkinliğinde açıklanacak.

Türkiye'den başlayıp dünyanın farklı ülkelerine açılan girişimcilik yarışması MediaMarkt Startup Challenge'de girişimleriyle perakende sektörünün geleceğine yön vermeyi hedefleyen 10 girişim belli oldu.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Startup Challenge'ın kazananları yarın düzenlenecek Challenge Day etkinliğinde belli olacak.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen MediaMarkt Startup Challenge'ta büyük final öncesi 230 farklı girişim değerlendirildi. Bu girişimler arasından öne çıkan 10 girişimci ise düzenlenecek Challenge Day'de projelerini jüri üyelerine sunacak.

MediaMarkt Startup Challenge'de finale 3pmetrics, Abonesepeti, CUX, Ingosa, Recepta, Reveni, RNV Analytics, TAWNY AI, Trendbox, Wastespresso isimli girişimler kaldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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