MediaMarkt yılın son mağazasını Antalya'da açtı

MediaMarkt yılın son mağazasını Antalya'da açtı
Güncelleme:
MediaMarkt, Antalya'da ÖzdilekPark AVM'de 1.800 metrekarelik yeni mağazasını açarak 51 kişiye istihdam sağladı. Mağazada geniş bir teknoloji ürün yelpazesi sunuluyor.

MediaMarkt, yeni mağazasını Antalya'da açtı. ÖzdilekPark AVM'de tüketicilerin yeni teknolojileri deneyimleyebileceği bin 800 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayan mağazada 51 kişi istihdam ediliyor.

MediaMarkt Türkiye, ülke genelinde mağaza yatırımlarına devam ediyor. Yeni mağazasını 18 Aralık'ta Antalya'da açan MediaMarkt, 1.800 metrekarelik geniş bir alanda hizmete başlayan yeni mağazasında yarısından fazlası kadın olmak üzere 51 kişiye istihdam sağlıyor. Şehrin merkezinde Antalyalıların buluşma noktalarından ÖzdilekPark'ta kapılarını açan mağazada cep telefonundan buzdolabına, bilgisayardan televizyona, çok geniş bir yelpazede binlerce teknolojik ürün tüketicilerle buluşacak. Yapılan açıklamaya göre; MediaMarkt'ın mağaza açılışına özel olarak düzenlediği kampanyaya büyük ilgi gösteren Antalyalılar, son teknoloji ürünleri de deneyimleme fırsatı buldu.

"Antalyalıları keyifli bir alışveriş deneyimine davet ediyoruz"

Online alışveriş kanallarının yanı sıra fiziksel mağaza yatırımlarına da aralıksız devam ettiklerini söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, "Antalya'da yepyeni mağazamızda Antalyalılarla buluşmaktan son derece mutluyuz. Online kanallarımız ve mağazalarımızla müşterilerimize bütünleşik, diledikleri şekilde alışveriş yapabilecekleri, pürüzsüz bir deneyim sunmak en büyük önceliklerimizden biri. Yeni mağazamızı da tüketicilerin teknolojiyi daha rahat deneyimleyebileceği ve keşfedebileceği konforlu bir mekana dönüştürdük. Antalyalıları keyifli bir alışveriş deneyimine davet ediyoruz" dedi. - ANTALYA

