Media Markt'a yönelik rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulu, Media Markt hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Soruşturmanın amacı, şirketin rekabetin korunmasına dair kanunu ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi.

Rekabet Kurulunca, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, elektronik market sektöründe faaliyette bulunan teşebbüsün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ ve Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi suretiyle kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olduğunu bildirdi.

Soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, Media Markt'ın "topla-dağıt karteli niteliği sergileyen bir anlaşma veya uyumlu eyleme taraf olmak" suretiyle kanun maddesini ihlal ettiğine işaret eden temsilci, firma hakkında idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, teşebbüs temsilcisine de söz verildi.

Şirket temsilcisi, firmanın niyetinin diğer elektro marketlere ve rakiplerine bilgi vermek olmadığını ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
