McDonald's Fransa, İsrail'e desteği reddetti

McDonald's Fransa, İsrail'e desteği reddederek hiçbir hükümeti finanse etmediğini veya desteklemediğini açıkladı. Şirket, her şubenin bağımsız kararlar alabileceğini belirtti.

Chicago merkezli hızlı servis restoran zinciri McDonalds'ın Fransa şubesi, İsrail'e desteği gerekçesiyle boykot çağrılarına hedef olmasının ardından açıklama yayımlayarak "hiçbir hükümeti" finanse etmediğini veya desteklemediğini bildirdi.

McDonald's Fransa'nın açıklamasında, sosyal medyada firma hakkında paylaşılan "yanlış bilgilerden" duyulan rahatsızlık ifade edildi ve Orta Doğu'daki bu çatışmanın parçası olan "hiçbir hükümetin finanse edilmediği veya desteklenmediği" vurgulandı.

Açıklamada, her şubenin McDonald's'ın onayı olmadan bağımsız şekilde kendi kararlarını alabildiği belirtildi.

7 Ekim'den itibaren Gazze yoğun İsrail bombardımanı altındayken McDonalds'ın İsrail şubesinden yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4 bin öğün bağışta bulunacağız." ifadelerine yer verilmişti.

Bunun üzerine yoğun tepki alan McDonald's İsrail'in web sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatılmıştı.