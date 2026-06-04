TZOB Genel Başkanı Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayısta markette 36 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 13'ünde fiyat düşüşü görüldüğünü, 1 üründe ise değişim olmadığını bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mayıs ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen ay üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 388,5 ile elmada görüldüğünü vurgulayan Bayraktar, bu ürünü yüzde 278,6 ile havucun, yüzde 215,3 ile kabağın, yüzde 206,5 ile fındığın, yüzde 195,7 ile marulun izlediğinin altını çizdi.

Bayraktar, elmanın 4,9, havucun 3,8, kabağın 3,2, fındığın 3,1, marulun 3 kat fazlaya satıldığına işaret ederek, üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın markette 91 lira 59 kuruşa, 15 lira olan havucun 56 lira 79 kuruşa, 14 lira 75 kuruş olan kabağın 46 lira 51 kuruşa, 410 lira olan fındığın 1256 liraya, 18 lira olan marulun 53 lira 23 kuruşa satıldığı bilgisini verdi.

Bayraktar, "Hem markette hem de üreticide fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette sivri biber, üreticide domates oldu." ifadesini kullandı.

Marketteki fiyat gelişmelerine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Mayısta markette 36 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 13'ünde fiyat düşüşü görülürken 1 üründe ise değişim olmadı. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,7 ile kuru soğan oldu. Bu artışı yüzde 32,7 ile patates, yüzde 27,3 ile limon, yüzde 20,1 ile havuç ve yüzde 19,1 ile yumurta izledi.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 54,3 ile sivri biber oldu. Sivri biberi yüzde 34,7 ile çilek, yüzde 33,5 ile marul, yüzde 32,7 ile domates ve yüzde 13,8 ile yeşil soğan takip etti."

Üreticide 10 üründe fiyat değişmedi

Bayraktar, üretici fiyatlarına değinerek mayısta üreticide 28 ürünün 9'unda fiyat artışı olurken 9'unda düşüş görüldüğünü, 10 üründe ise fiyat değişimi olmadığını vurguladı. Üreticide en çok fiyat artışının yüzde 77,2 ile kuru soğanda görüldüğüne işaret eden Bayraktar, bunu yüzde 45,5 ile patatesin, yüzde 43,8 ile limonun, yüzde 36,4 ile havucun, yüzde 24,8 ile maydanozun izlediğinin altını çizdi.

Bayraktar, üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 54,7 ile domateste görüldüğünü, bunu yüzde 50,8 ile kabağın, yüzde 47,4 ile sivri biberin, yüzde 38,1 ile salatalığın, yüzde 27,8 ile patlıcanın takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İç Anadolu Bölgesi'nde depolarda kuru soğan ve patates kalmaması ve Çukurova ile İzmir'de hasadın yeni başlaması sebebiyle arz düşük seyretti, buna bağlı olarak fiyatlar arttı. Limon depoya girdiği için depo maliyetleri sebebiyle fiyatlar yükseldi. Havuçta ise tarla ürünü azaldığı için arz düştü, bu da fiyatları yükseltti. Havaların iyi gitmesi sebebiyle verim arttı, bu durum domates, kabak, sivri biber, salatalık ve patlıcanda üretici fiyatlarının düşmesine neden oldu."

Bayraktar, girdi fiyatlarındaki değişimlere de değinerek, gübre, besi ve süt yemi, elektrik ve tarım ilaçlarında fiyatın arttığını, mazotta ise aylık olarak mayısta azalış görüldüğünü bildirdi.