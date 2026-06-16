-Mayıs ayında 159 bin 623 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 milyon 361 bin 85 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında 159 bin 623 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 37,2'sini motosiklet, yüzde 11,0'ını kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3 azaldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 38,3, minibüste yüzde 27,2, kamyonda yüzde 23,9, otobüste yüzde 23,9, traktörde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 16,8, motosiklette yüzde 15,2 ve otomobilde yüzde 7,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azaldı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 50,9, minibüste yüzde 42,4, motosiklette yüzde 37,0, kamyonda yüzde 22,6, otomobilde yüzde 12,9, otobüste yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 2,0 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 milyon 361 bin 85 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,4'ünü motosiklet, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 752 bin 150 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,9'unu otomobil, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 11,6'sını motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 75 bin 851 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4'ü Renault, yüzde 10,3'ü Volkswagen, yüzde 7,5'i Hyundai, yüzde 6,7'si Toyota, yüzde 5,7'si Peugeot, yüzde 5,2'si TOGG, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Fiat, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,2'si Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3,0'ı BMW, yüzde 2,8'i Chery, yüzde 2,3'ü Nissan, yüzde 2,0'ı Audi, yüzde 1,6'sı Mini, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,4'ü Dacia, yüzde 1,4'ü Ford ve yüzde 8,8'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde 767 bin 999 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 19,5 artarak 22 bin 837 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 745 bin 162 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,7'si benzin yakıtlı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 40,7'si benzin, yüzde 32,2'si hibrit, yüzde 18,4'ü elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 786 bin 370 adet otomobilin ise yüzde 32,2'si dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,5'i LPG, yüzde 4,6'sı hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı