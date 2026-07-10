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Sanayi üretimi aylık yüzde 2,9 azaldı

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TÜİK verilerine göre Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda sabit kalırken, aylık bazda yüzde 2,9 düşüş gösterdi. Madencilik ve imalat sektörlerinde farklı eğilimler görüldü.

Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık aynı kalırken, aylık yüzde 2,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık aynı kalırken, aylık yüzde 2,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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