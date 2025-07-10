Mayıs Ayında Sanayi Üretimi Yüzde 4,9 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,9 ve aylık yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. Madencilik ve imalat sanayi sektörü önemli artışlar kaydetti.

Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,9 arttı, aylık yüzde 3,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 4,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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