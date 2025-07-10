Mayıs Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Artış Gösterdi

Mayıs Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Artış Gösterdi
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TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 22,40 artarken, aylık bazda yüzde 0,88 yükseldi. Bina inşaatı ve bina dışı yapılar için de benzer artışlar gözlemlendi.

Mayıs ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,40 arttı, aylık yüzde 0,88 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,39 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,46 arttı, aylık yüzde 0,81 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,40 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,20 arttı, aylık yüzde 1,11 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,20 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,03 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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