sahibinden.com'un "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı mayıs ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, mayıs ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Buna göre, reel fiyatlardaki aşağı yönlü seyir mayıs ayında da korundu. Mayıs verilerine göre, enflasyondan arındırılmış ortalama (reel) otomobil fiyat endeksi 131,2 seviyesinde gerçekleşirken, reel fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,9 geriledi.

Ortalama otomobil fiyatı ise mayısta 1 milyon 175 bin lira olarak gerçekleşti. Fiyatlarda ılımlı artış eğilimi devam ederken, ortalama fiyat bir önceki aya göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,1 yükseldi.

Araç sınıflarına göre fiyatlar incelendiğinde, mayısta en yüksek yıllık artış yüzde 24,3 ile C sınıfı araçlarda görüldü.

Ortalama fiyat B sınıfında 768 bin 73, C sınıfında 1 milyon 36 bin, D sınıfında 1 milyon 486 bin ve E sınıfında 2 milyon 482 bin lira olarak gerçekleşti. Yıllık bazda fiyat değişimi B sınıfında yüzde 24, D sınıfında yüzde 23,7 ve E sınıfında yüzde 23,4 oldu.

Söz konusu ayda yakıt türlerine göre fiyatlar incelendiğinde, en yüksek yıllık artış yüzde 23,7 ile elektrikli araçlarda görüldü. Ortalama fiyat benzinli araçlarda 1 milyon 436 bin, benzin&LPG'li araçlarda 607 bin 33, dizel araçlarda 1 milyon 127 bin, hibrit araçlarda 2 milyon 650 bin ve elektrikli araçlarda 4 milyon 83 bin lira olarak kaydedildi.

Yıllık fiyat değişimi benzinli araçlarda yüzde 18,9, benzin&LPG'li araçlarda yüzde 18,6, dizel araçlarda yüzde 17,4 ve hibrit araçlarda yüzde 17,8 oldu.

Satılık otomobil arzının ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilan sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalarak 904 bin 741 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil talep endeksi yüzde 2,8 gerilerken, talep endeksindeki yıllık değişim yüzde eksi 16,2 olarak tespit edildi.