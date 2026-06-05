Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,71; yıllık yüzde 32,61 olduğunu açıkladı.

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 arttı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 34,86

Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,86 artış, ulaştırmada yüzde 34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,59 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları; gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48 azalış, ulaştırmada yüzde 2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde eksi 0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI

Tüketici enflasyonunun 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,24 oldu. Haziran ayında ev ve iş yeri kiraları yüzde 32,24'e kadar artırılabilecek.

YURT İÇİ ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 28,93

Mayıs ayında yurt içi üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,96 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı