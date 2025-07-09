MATSO, TOBB Nefes Kredisi Toplantısını Gerçekleştirdi

MATSO Başkanı Seydi Tahsin GÜNGÖR başkanlığında, TOBB Nefes Kredisi kapsamında krediyi verecek bankaların Manavgat'taki şube müdürleriyle Oda Hizmet Binası'nda bir toplantı gerçekleştirildi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), üyelerinden gelen talepler doğrultusunda yeniden hayata geçirilmesini sağladığı TOBB Nefes Kredisi kapsamında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. MATSO Hizmet Binası'nda, MATSO Başkanı Seydi Tahsin GÜNGÖR başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Meclis Başkanı Sedat Öz ile birlikte, TOBB Nefes kredisini verecek Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım bankalarının Manavgat'taki şube müdürleri katıldı. Toplantıda, TOBB Nefes Kredisi başvuru süreci, dikkat edilmesi gereken hususlar ve üyelerin izlemesi gereken adımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

"Kredi başvuruları, ilçemizdeki ilgili banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecektir"

Toplantıya katılan banka müdürlerine teşekkür eden MATSO Başkanı Seydi Tahsin GÜNGÖR, TOBB Nefes Kredisi'nin 8 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başvuruya açıldığını belirterek şunları söyledi: "1 milyon TL ile 2,5 milyon TL aralığında kullandırılacak kredi, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, azami 36 ay vadeli olarak sunulacaktır. Başvuru yapacak üyelerimizin öncelikle Odamızdan ücretsiz faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. Kredi başvuruları, ilçemizdeki ilgili banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecektir" diye konuştu. - ANTALYA