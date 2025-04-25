MASAK, Türkiye'nin Kara Para İddialarını Yanıtladı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı çevreler tarafından dile getirilen 'Türkiye kara para ağına sürükleniyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MASAK'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı çevreler tarafından dile getirilen 'Türkiye kara para ağına sürükleniyor' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Hatırlanacağı üzere geçen yıl başarıyla tamamlanan Mali Eylem Görev Gücü değerlendirmesi ülkemizin kara parayla mücadelede uluslararası standartları karşıladığını ispatlamaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), adli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle sıkı iş birliği içinde kara para ile mücadelesini kesintisiz bir biçimde sürdürmektedir. Bu çerçevede POS cihazlarının kullanımı da yakından takip edilmekte olup kamuoyumuzun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın paylaşımı zaruri olmuştur. POS cihazlarının suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleriyle ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazları hakkında, başkanlığımızca sıkı tedbirler getirilmiştir. Bu kapsamda ödeme kuruluşlarınca POS verilirken daha sıkı kimlik tespiti yapılması zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

'YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYAN KURULUŞLARA PARA CEZASI UYGULANMAKTADIR'

Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından sağlanan bazı ödeme araçlarının kullanımının, kartın fiziken bulunduğu yerler veya güven damgası alan internet siteleri dışında yasaklandığı belirtilerek, "Tüm yükümlülerimize POS cihazlarının verilmesi ve kullandırılmasında daha sıkı tedbirler öngörülmüş, amacına uygun olmayan ve ilgili mevzuatında izin verilen haller dışında kullanımın önlenmesine ilişkin kontrol yükümlülükleri getirilmiştir. Bunun yanı sıra başkanlığımızca, başta ödeme ve elektronik para kuruluşları olmak üzere, POS verme yetkisine sahip tüm yükümlülerimiz sıkı bir şekilde denetlenmekte ve yükümlülüklere uymayan finansal kuruluşlara idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2024-2025 dönemi boyunca yürütülen denetimler neticesinde gerekli tedbirlerin alınmaması ve mevzuat ihlalleri nedeniyle, 2023 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin 19 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon TL, 2024 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin ise 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 634 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'DENETİMLER KAPALIÇARŞI VE CİVARI TURİSTİK BÖLGELERDE YOĞUNLAŞTIRILIYOR'

Ülke çapında denetimlerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ilinde gerçekleşen denetimlerde büyük ölçüde Kapalıçarşı ve civarı turistik bölgelerde hizmet veren işletmeler özelinde yoğunlaşılmaktadır. Ayrıca yabancı uyruklu kişiler tarafından banka, kredi kartı ve nakit olarak gerçekleştirilen işlemler ile bilhassa turistik noktalarda hizmet veren yetkili müesseseler tarafından gerçekleştirilen döviz alım/satım işlemleri de başkanlığımızca yürütülen denetimlerde sıkı bir şekilde takip edilmekte olup, söz konusu denetimler sonucunda önemli miktarda idari para cezası uygulanmıştır. Son olarak, başkanlığımızca yapılan analiz, araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda, yabancı kartların yoğun biçimde kullanıldığı POS cihazları ve bu cihazların teminine aracılık eden finansal kuruluşlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu POS cihazlarının kapatılması sağlanmış, ayrıca bu işlemlere aracılık eden uluslararası kart şemaları ile gerekli iletişim kurulmuş ve işlem mahiyeti ile amacı hakkında detaylı araştırmalar yürütülmüştür. 2021 ve 2024 yıllarına ait analiz sonuçları doğrultusunda hazırlanan tespitler, ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılmış; hazırlanan raporlar ilgili kamu kurumlarına iletilmiştir. 2024 yılı sonrasında yapılan analizlerde, bu yönde kart kullanımının bankacılık sektörü özelinde belirgin biçimde azaldığı gözlemlenmiştir."