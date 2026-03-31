MASAK, mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yetki devri düzenlemesine açıklık getirdi Açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, mal varlıklarını dondurma yetkisine ilişkin kanun değişikliği önerilerinin, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüş birliği içinde hazırlandığı bildirerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları, her halükarda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

MASAK'tan konuya yönelik bir gazetede yer alan habere ilişkin yapılan açıklamada, ilgili kanun önerisinin, MASAK'ın koordinasyonunda devam eden FATF (Financial Action Task Force-Mali Eylem Görev Gücü) 5. Değerlendirme Turu sürecinin bir gereği olarak gündeme geldiğine işaret edildi.

Terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesinin, Bakanlığın en önemli öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamdaki tedbirlerden 'mal varlığı dondurma' uygulamaları, 6 ve 7 numaralı FATF Tavsiyeleri ile belirlenmiş olup, bu tavsiyeler, ülkelerin BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarını gecikmeksizin, 24 saat içinde uygulamaya koymasını zorunlu tutmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine bağlılığının bir gereğidir"

Açıklamada, uygulamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin, bu süreden uzun zamanda gerçekleşebildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Habere konu kanun değişikliği önerileri, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımızla görüş birliği içinde hazırlanmıştır. TBMM'nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle, Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen BMGK kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları, her halükarda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir. BMGK kararının iç hukuka yansıtılmasında nihai karar, her halükarda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Söz konusu düzenlemeyle, aciliyet kesp eden durumlarda, ülkemiz finansal sisteminin ve kuruluşlarının terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı amacıyla istismar edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla, geçici olarak ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konuya ilişkin nihai bir karar verilinceye kadar önleyici tedbir alınmasının önü açılmaktadır. Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine bağlılığının bir gereği ve göstergesidir."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
