MASAK'a anında müdahale yetkisi! Hesaplar dondurulabilecek

Meclis açıldığında gündeme gelecek yasal düzenleme ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni yetkiler tanınacak. Buna göre, kaynağı belirsiz ve olağan dışı görülen hesap hareketlerinde anlık takip yapılacak ve gerekli görülen hesaplar anında dondurulabilecek.

KÜRESEL KARARLAR TÜRKİYE'YE YANSIYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı yeni kriterler belirledi. Bu kararlar Türkiye'de mevzuata eklenecek. MASAK, yeni teknolojilerle bankalardaki olağandışı işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilecek.

TRİLYONLARCA DOLARLIK KAYNAK

Birleşmiş Milletler'e göre yılda 1,5 trilyon dolar, IMF'ye göre ise 2 trilyon doları bulan kara para, suç örgütleri tarafından aklanarak küresel sisteme sokuluyor. Yeni düzenleme, Türkiye'de bu sürecin önüne geçmeyi hedefliyor.

BANKALAR YAKIN TAKİPTE

Yasal değişikliklerle birlikte, bankaların ve finans kuruluşlarının işlem süreçleri geniş kapsamlı denetime tabi tutulacak. Gelir düzeyi, düzenli ödemeler ve kredi notu gibi kriterlerle açıklanamayan tüm olağandışı işlemler MASAK'ın radarına girecek.