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Marvell, Lumentum'u 115 milyar dolar işletme değeriyle hisse takasıyla alacak

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Marvell Technology, Lumentum'u tamamı hisse takası yoluyla yaklaşık 115 milyar dolarlık işletme değeriyle satın alacağını açıkladı. İşlemin 2028'in ilk yarısında tamamlanması planlanıyor; birleşik şirketin yüzde 67'si Marvell, yüzde 33'ü Lumentum hissedarlarına ait olacak.

NEW ABD'li çip üreticisi Marvell Technology, optik ağ teknolojileri şirketi Lumentum'u tamamı hisse takası yoluyla yaklaşık 115 milyar dolarlık işletme değeriyle satın alacağını açıkladı.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Marvell'ın Lumentum'u satın almasına ilişkin kesin bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Anlaşmaya göre, Lumentum'un hissedarlarının sahip oldukları her bir adi hisse karşılığında 4,5 adet Marvell adi hissesi alacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu işlemin her bir Lumentum adi hissesi için 1132 dolara karşılık geldiği ve 28 Ekim'deki kapanış hisse fiyatına göre yüzde 23,9 prim içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, işlemin Lumentum için 115 milyar dolarlık bir işletme değeri biçtiği belirtilerek, satın alma tamamlandıktan sonra birleşik şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 67'sinin mevcut Marvell hissedarlarına, yaklaşık yüzde 33'ünün ise Lumentum hissedarlarına ait olacağı ifade edildi.

Birleşmenin Marvell'ın elektriksel ve optik bağlantı, ağ anahtarlama ve özel çip teknolojileriyle Lumentum'un yüksek performanslı lazer, optik alıcı-verici ve optik devre anahtarlama alanlarındaki uzmanlığını bir araya getireceği belirtilen açıklamada, şirketlerin uzun vadeli gelir büyümesini ve kar marjını destekleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, birleşmenin ayrıca yıllık 1 milyar doların üzerinde maliyet tasarrufu sinerjisi yaratmasının beklendiği kaydedildi.

Anlaşmanın her iki şirketin yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandığı aktarılan açıklamada, satın almanın hissedar onayları, düzenleyici kurumların izinleri ve diğer olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 2028'in ilk yarısında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

550 milyar dolarlık bir pazar fırsatı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marvell Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matt Murphy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zeka altyapısının optik bağlantı teknolojilerine doğru temel bir mimari dönüşüm geçirdiğini belirterek, iki şirketin tamamlayıcı teknolojilerini bir araya getirerek yapay zeka bağlantı teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Lumentum CEO'su Michael Hurlston da birleşmenin, şirketi 550 milyar dolarlık pazar fırsatından yararlanabilecek konuma getireceğini ve hissedarlar için sürdürülebilir bir değer yaratacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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