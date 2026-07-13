Martı, Türkiye'de yapay zeka ile çalışan sürücüsüz paylaşımlı araç dönemini başlatıyor

Türkiye'nin önde gelen mobilite uygulamalarından Martı, otonom araç teknolojilerinin önemli şirketlerinden ABD merkezli Tensor ile çok yıllı stratejik bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Martı'nın, Tensor'un Seviye 4 otonom araçlarını satın alarak bunları Türkiye genelindeki şehirlerde kendi mobilite platformunda kademeli şekilde hizmete sunması hedefleniyor. Böylece Martı, mevcut mobilite hizmetlerini gelecekte sürücüsüz paylaşımlı araçlarla da genişletmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin 20 şehrinde faaliyet gösteren Martı, mobilite ağıyla milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Saha operasyonları ve teknolojik altyapısı ile şirket, otonom araç teknolojilerinin Türkiye'de hayata geçirilmesi için önemli bir platform sunuyor.

2016 yılında Silikon Vadisi'nde kurulan Tensor, hem bireysel sahiplik hem de profesyonel filo operasyonları için sıfırdan tasarlanmış Seviye 4 otonom araç geliştiren şirket olarak öne çıkıyor. Otonom araç teknolojileri alanında yaklaşık on yıllık deneyime sahip olan ve Kaliforniya'da sürücüsüz yolcu taşıyan araçlar için verilen, eyalet tarihindeki ikinci tam sürücüsüz test iznini elinde bulunduran Tensor, Ağustos 2025'te kişisel Robocar'ını tanıttı. Bireysel sahiplik için geliştirilen bu araç platformu, yerleşik araç paylaşımı özellikleri sayesinde profesyonel filo operasyonları için de tam işlevsel olarak kullanılabiliyor ve küresel otonom mobilite ağlarına sorunsuz şekilde entegre edilebiliyor.

"Yapay zeka ile çalışan sürücüsüz paylaşımlı araçları kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz"

İş birliğini değerlendiren Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, şunları söyledi: "Martı olarak bugüne kadar teknoloji odaklı ulaşım çözümlerini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturmaya öncülük ettik. Tensor ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, yapay zeka ile çalışan sürücüsüz paylaşımlı araçları kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz. Yapay zeka ve otonom sürüş teknolojilerinin şehir içi ulaşımın geleceğini şekillendireceğine inanıyoruz."

Tensor CEO'su Dr. Jay Xiao, "Martı ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, otonom sürüş teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırma ve Martı platform kullanıcılarına üst düzey bir otonom mobilite deneyimi sunma misyonumuz açısından önemli bir adım. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'da duyurduğumuz iş birliklerinin ardından Martı ile hayata geçirdiğimiz bu ortaklık, güvenli, verimli ve ölçeklenebilir otonom mobilitenin sunduğu ayrıcalıklı deneyimi küresel ölçekte yaygınlaştırma kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Martı ile birlikte, ulaşım teknolojilerindeki en ileri yenilikleri Türkiye genelindeki platform kullanıcılarıyla buluşturacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı