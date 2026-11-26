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Dünyanın önemli deniz taşımacılığı güzergahları ve kritik geçiş noktalarındaki aksaklıklar ile ticarete ilişkin belirsizliklerin etkisiyle küresel deniz ticaretinde bu yıl büyüme beklenmiyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu (UNCTAD), 2026 Deniz Taşımacılığı Raporu'nu yayımladı.

Buna göre, başlıca deniz taşımacılığı güzergahları ve kritik geçiş noktalarında yaşanan aksaklıklar, gemileri daha uzun rotalara yönelterek sefer sürelerini uzatıyor, yakıt maliyetlerini artırıyor, limanlarda yoğunluğa yol açıyor ve belirsizlik oluşturuyor.

Alternatif limanlar, kara yolu ve diğer kara taşımacılığı ağları ve lojistik düzenlemeler, ticaretin sürmesini sağlasa da bu durum daha yüksek maliyetlerle gerçekleşiyor.

Deniz yoluyla taşınan yük miktarı, 2024'teki yüzde 3,9'luk büyümenin ardından 2025'te yüzde 1,9 artarak 12,3 milyar tona ulaştı.

Bu yıl deniz yoluyla yapılan ticarette büyüme beklenmiyor. Buna rağmen ton-mil cinsinden ölçülen deniz taşımacılığı talebinin daha uzun seferlerin etkisiyle yüzde 1,5 artacağı öngörülüyor.

Konteyner taşımacılığının ise yüzde 3,3 büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu oran, genel deniz ticaretindeki büyüme beklentisini aşsa da 2025'e kıyasla yavaşlamaya işaret ediyor.

Deniz taşımacılığı güzergahları ve kritik geçiş noktaları baskı altında

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın şubatta başlamasıyla küresel petrol arzının yaklaşık 5'te 1'inin yanı sıra gübreler de dahil diğer stratejik emtialar için önemli bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği ciddi ölçüde kısıtlandı.

Aksamalar öncesinde boğazdan günde ortalama 120 gemi geçerken, mart ayının başında ticari gemi trafiği yüzde 95 azaldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların yanı sıra Kızıldeniz'deki gemi geçişlerine yönelik riskler de artmaya başladı. Bazı gemicilik şirketleri Kızıldeniz koridoruna geri dönmüş olsa da bu rotadaki riskler nedeniyle çok sayıda gemi Ümit Burnu çevresindeki daha uzun rotayı kullanmaya başladı.

Karadeniz'den yapılan tahıl sevkiyatları güvenlik risklerine açık olmayı sürdürürken, kısıtlamalar ve değişen trafik düzenleri Panama Kanalı'nın işleyişini de etkiledi.

Bu aksaklıklar, petrol, doğal gaz, gübreler, petrokimyasallar ve alüminyum gibi sanayi girdilerinin ticaretini büyük çapta sekteye uğrattı. Söz konusu olumsuz etkiler, deniz taşımacılığıyla sınırlı kalmayarak üretim maliyetlerine ve temel ithal girdilerin tedarikine yansımaya devam ediyor ve özellikle ithal gıda ve enerjiye bağımlı ülkelerin ekonomileri için baskı oluşturuyor.

Yüksek maliyetler kırılgan ekonomileri daha ağır etkiliyor

Navlun fiyatları 2025 ve bu yıl boyunca dalgalı seyretti. Konteyner taşımacılığında spot navlun fiyatları ocak-ağustos döneminde yıllık bazda iki kattan fazla artarken ham petrol tankerlerinin navlun fiyatları bazı rotalarda rekor seviyelere ulaştı.

UNCTAD'a göre, denizcilik yakıtı maliyetlerinin ocak-şubat aylarında başlayan aksaklıklar öncesi görülen seviyelere kıyasla yüzde 80'e yakın artması ve bu artışın kalıcı hale gelmesi, tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açıyor ancak bu artışlar küçük ada devletleri ve az gelişmiş ekonomilerde daha yoğun hissediliyor.

Daha az deniz taşımacılığı bağlantısına sahip ve ithalat için alternatif kaynakları sınırlı olan bu ekonomiler, ilave maliyetler karşısında özellikle kırılgan durumda bulunuyor.

Bu nedenle UNCTAD, jeopolitik gerilimler ve birçok belirsizlik nedeniyle baskı altında olan deniz ticaretinin büyümeye devam edebilmesi için "bir sonraki şoktan önce dayanıklılık oluşturmak" amacıyla altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, öncelikli politika alanlarının belirlenmesi ve kalkınmaya yönelik adımların atılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA