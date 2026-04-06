Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE martta aylık yüzde 2,02 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Genel TÜFE, geçen aya göre yüzde 2,02 artış kaydetti.

Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, martta aylık yüzde 2,02 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,84, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,11 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 4,75, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,89, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,37 ve hizmette yüzde 2,77 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin martta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,02

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,84
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,11
Enerji4,75
Gıda ve alkolsüz içecekler0,89
Enerji ve gıda dışı mallar1,37
Hizmet2,77

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
