Haberler

Tüik'in Şubat Ayı Verilerine Göre, Mart Ayında Kira Artışının Tavanı Yüzde 33,39 Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri doğrultusunda, mart ayında ev ve iş yerleri için kira artışının tavan oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyonuna göre, mart ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 33,39 oldu.

TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96 artarken, yıllık yüzde 31,53 oldu.

Verilerle, mart ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, mart ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 33,39 olacak.

Kaynak: ANKA
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır

Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki! Kürsüden ağzına geleni söyledi
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş