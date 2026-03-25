TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı
Türkiye'de piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için 2026 yılı mart ayına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri arttı. Hanehalkı, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranında azalma yaşadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.
Buna göre, martta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine çıktı.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesinde gerçekleşti.