Üye Girişi
Haberler

Marshall Bayraklı Lüks Kruvaziyer Vista Marmaris'e Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marshall bayraklı lüks kruvaziyer Vista, Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çevirerek Marmaris Cruise Port'a yanaştı. Gemide, çoğu ABD'li 1161 yolcu ve 780 personel bulunuyor. Turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve bazıları Dalyan Kaunos turuna katıldı. Geminin akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Marshall bayraklı lüks kruvaziyer "Vista" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 1161 yolcu ve 780 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katılmayı tercih etti.

Geminin, akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marmaris Bayraklı Antalya Ekonomi Dalyan Turizm Ekonomi Güncel Haberler

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor

Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? 31 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Terazi, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı?Elfsborg, İsveç'in profesyonelhangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Tottenham hangi ülkenin, nerenin takımı? Tottenham hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Maccabi Tel Aviv İsrail takımı mı, Maccabi Tel Aviv hangi ülkenin, nerenin takımı?Maccabi Tel Aviv hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim? RF SFC hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Beşiktaş Twente maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Twente maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Athletic Club maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Athletic Club maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Malmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title