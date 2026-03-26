Marmaris'te "6. GEMAD Workshop Tadım Günleri" etkinliği başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 6. GEMAD Workshop Tadım Günleri'ne 3 bin aşçı ve tedarikçi firmaları katıldı. Etkinlikte yeni ürünler tanıtılırken, derneğin sosyal sorumluluk projeleri de gündeme geldi.

Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) tarafından Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek etkinlikte aşçılar, yeni ürünlerin hazırlanışını inceleyerek tadım yapma imkanı buluyor.

GEMAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Deniz, açılışta yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen organizasyon kapsamında bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Adıyaman'da deprem bölgesinde 20 kişilik ekiple görev yaptıklarını belirten Deniz, afet anlarında mutfak ve ekipmanın önemini bizzat gördüklerini ifade etti.

Bölgede olası doğal afetlerde kullanılmak üzere derneğe mobil mutfak kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Doğal afette insan ve ürün bulunsa dahi ekipman ve mutfak olmazsa olmazdı. Bizler de yönetim olarak bölgemizde ve doğal afetlerde kullanılmak üzere mobil mutfak olması gerektiğine karar verdik. Bölgemizde orman yangınları ve sel gibi afetler yaşanabiliyor. Bu durumlarda aşçılarımızla birlikte kendi mutfağımızın da olmasını istiyoruz. Etkinlikten elde edilecek gelirle derneğimize kalıcı bir mobil mutfak kazandırmayı düşünüyoruz."

Organizasyona, aşçıların yanı sıra otellerin satın alma ile yiyecek ve içecek birimi temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
