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"MSC Divina" kruvaziyeri Marmaris'e 4 bin 84 turist getirdi

'MSC Divina' kruvaziyeri Marmaris'e 4 bin 84 turist getirdi
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Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı 'MSC Divina' adlı kruvaziyerle 4 bin 84 turist geldi. 333 metre uzunluğundaki gemiyle gelen yolcular, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 84 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 4 bin 84 yolcu ve 1281 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesindeki Dalyan Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina"nın, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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